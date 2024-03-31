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Впродовж доби на Дніпропетровщині сталося 20 пожеж в екосистемах
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Впродовж доби на Дніпропетровщині сталося 20 пожеж в екосистемах

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Пожежа, Дніпро, ДСНС
Надзвичайники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині впродовж доби, 30 березня, виникло 20 загорань на відкритих територіях. Загальна площа пожеж склала 22 га.

Про це повідомили на сайті ДСНС Дніпропетровщини.

За повідомленням, надзвичайники ліквідували 16 пожеж сухої рослинності та 4 займань сміття.

"Вогнеборці ліквідували займання і не допустили розповсюдження вогню на більш значну площу. Якщо ви помітили займання сухостою, лісових насаджень, або на сміттєзвалищах, негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером "101", – йдеться у повідомленні.

Яка відповідальність за спалювання сухої трави

За спалювання трави передбачена адміністративна відповідальність — штраф від 3060 до 6120 гривень.

Через пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів передбачена кримінальна відповідальність — штраф від 91 800 до 153 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі від 2 до 5 років.

Якщо під час пожежі загинули люди чи тварини, то санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

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