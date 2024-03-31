У Пологівському районі внаслідок обстрілів РФ сталася пожежа — ДСНС

30 березня в Пологівському районі Запорізької області внаслідок російських обстрілів сталася пожежа. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 31 березня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.
За даними рятувальників, сталося загоряння даху літньої кухні та господарчої споруди. Вогонь охопив 100 кв.м.
Робота піротехніків, Запорізька область. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області
Також, у службі зазначають, що минулої доби піротехніки знищили гранату та два гранатометні постріли, виявлені у населених пунктах Запорізького району.
У ДСНС нагадують алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів:
- не підходити до знахідки;
- не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії;
- повідомити в екстрені служби.
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