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У Пологівському районі внаслідок обстрілів РФ сталася пожежа — ДСНС
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У Пологівському районі внаслідок обстрілів РФ сталася пожежа — ДСНС

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Пожежа через обстріли в Пологівському районі
Рятувальники гасять пожежу на Запоріжжі, 17 листопада 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

30 березня в Пологівському районі Запорізької області внаслідок російських обстрілів сталася пожежа. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, сталося загоряння даху літньої кухні та господарчої споруди. Вогонь охопив 100 кв.м.

У Пологівському районі внаслідок обстрілів РФ сталася пожежа — ДСНС
Робота піротехніків, Запорізька область. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Також, у службі зазначають, що минулої доби піротехніки знищили гранату та два гранатометні постріли, виявлені у населених пунктах Запорізького району.

У ДСНС нагадують алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів:

  • не підходити до знахідки;
  • не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії;
  • повідомити в екстрені служби.

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