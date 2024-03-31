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Від онкозахворювання померла головна редакторка та ведуча телерадіокомпанії "РАІ" Олена Данилюк із Франківщини
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Від онкозахворювання померла головна редакторка та ведуча телерадіокомпанії "РАІ" Олена Данилюк із Франківщини

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Головна редакторка та ведуча телерадіокомпанії "РАІ" Олена Данилюк померла 30 березня
Головна редакторка та ведуча телерадіокомпанії "РАІ" Олена Данилюк померла 30 березня 2024. Фото: Facebook/Олена Данилюк

Від важкої недуги 30 березня померла головна редакторка та ведуча телерадіокомпанії "РАІ" Олена Данилюк з Івано-Франківщини.

Про це повідомили на Facebook-сторінці медіа.

Олена Данилюк народилася 9 червня 1977 року у Бурштині. Закінчила Калуське державне училище культури та Університет Короля Данила, інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківської обласної спілки журналістів НСЖУ.

З 1997 Олена Данилюк працювала в ТРК "РАІ" офіс-менеджеркою, ведучою новин, авторкою програм, шеф-редакторкою радіо "РАІ" та головною редакторкою телерадіокомпанії. Викладала на кафедрі журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю Університету Короля Данила.

"Померла наша колега-журналістка, головна редакторка та ведуча телерадіокомпанії "РАІ" Олена Данилюк, яка останній час боролася з онкологічним захворюванням, проходила курс хімієтерапії та щиро вірила в одужання та повернення до улюбленої роботи на телебаченні та радіо "РАІ". Вічна і світла тобі пам’ять, Оленко!" — йдеться у дописі.

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