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Внаслідок учорашнього обстрілу Понятівки на Херсонщині поранений чоловік
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Внаслідок учорашнього обстрілу Понятівки на Херсонщині поранений чоловік

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Херсонщина, зруйнований будинок
Херсонщина, зруйнований російськими снарядами будинок, 29 березня 224 рік. Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

Ввечері 30 березня 2024 року російська армія обстріляла Понятівку Херсонської області. Є поранений.

Про це повідомляється в Telegram обласної військової адміністрації.

За даними ОВА у травмованого діагностували уламкові поранення ніг, його ушпиталили та надають медичну допомогу.

За добу 30 березня 2024 року російські військові обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. Було відомо про двох поранених.

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