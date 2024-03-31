Внаслідок учорашнього обстрілу Понятівки на Херсонщині поранений чоловік

Ввечері 30 березня 2024 року російська армія обстріляла Понятівку Херсонської області. Є поранений.

Про це повідомляється в Telegram обласної військової адміністрації.

За даними ОВА у травмованого діагностували уламкові поранення ніг, його ушпиталили та надають медичну допомогу.

За добу 30 березня 2024 року російські військові обстріляли 15 населених пунктів Херсонської області, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. Було відомо про двох поранених.

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