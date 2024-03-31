На Рівненщині збили повітряну ціль. Уламки пошкодили електроопору та ФАП

Зранку 31 березня у межах Рівненської області збили повітряну ціль. Її уламки пошкодили електроопору, травмованих немає. На місці працюють представники відповідних служб.

Про це в Telegram повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

Тривога на Рівненщині лунала з 5:00 і тривала півтори години. В цей час в межах області збили повітряну ціль, уламки якої пошкодили електроопору.

"На місці працюють представники відповідних служб. Електропостачання забезпечене. Також незначних пошкоджень зазнав ФАП. Іншої інформації про пошкодження будівель чи споруд зафіксовано не було. Люди не постраждали", — написав Олександр Коваль.

В межах України під час російської атаки у ніч на 31 березня сили протиповітряної оборони збили дев'ять з 16 ракет і дев'ять з 11 безпілотників.

За даними командувача Повітряних сил Миколи Олещука, росіяни вночі запустили по території України 14 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95м з Саратовської області, 11 ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморського-Ахтарська, балістичну ракету "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму та керовану авіаційну ракету Х-59 з ТОТ Запорізької області.

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