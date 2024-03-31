Жителька Тернопільщини відзначила столітній ювілей

На Тернопільщині у Заліщицькій громаді 100-річний ювілей відзначила Катерина-Леонія Галабій.

Про це повідомили на сторінці Заліщицької міської ради.

Жителька села Блищанка пережила два Голодомори, Другу світову війну.

Привітали ювілярку та її родичів зі святом представники влади. Ювілярці вручили грамоту від імені міського голови, та освячений образ Діви Марії.

100-річний ювілей відсвяткувала Катерина-Леонія Галабій. Фото: Заліщицька міська рада

"Попри свій поважний вік, іменинниця має добру пам’ять. Під час зустрічі поділилася своїми спогадами нелегких життєвих сторінок. Захоплюємося Вашою життєвою мудрістю, багатим досвідом, незламністю перед воєнними лихоліттями, які випали на Вашу долю. Бажаємо Вам міцного здоров’я, більше радісних моментів, щастя", — йдеться у повідомленні.