Температура повітря у перші дні квітня підвищиться до 25º у Харківській області. 3 квітня місцями буде короткочасний дощ та гроза.
Про це Суспільне Харків повідомили у регіональному гідрометеоцентрі.
Погода 1 квітня у Харкові
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер південний, 7-12 м/с; вдень місцями пориви 15-20 м/с;
- Температура повітря в області: вночі 5-10º тепла, вдень 19-24º;
- Температура повітря у Харкові: вночі 7-9º тепла, вдень 21-23º.
Погода на 2 квітня
- Мінлива хмарність;
- Без істотних опадів;
- Вітер південний, 7-12 м/с; вдень місцями пориви 15-20 м/с;
- Температура повітря: вночі 8-13º тепла, вдень 20-25º.
Прогноз погоди на 3 квітня
- Мінлива хмарність;
- Вночі без істотних опадів;
- Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза;
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с;
- Температура повітря: вночі 6-11º тепла, вдень 13-18º.
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