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Пориви вітру до 20 м/с, гроза та до 25º тепла. Прогноз погоди на перші дні квітня на Харківщині
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Пориви вітру до 20 м/с, гроза та до 25º тепла. Прогноз погоди на перші дні квітня на Харківщині

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Пруд у Саржиному яру. Суспільне Харків/Марія Солодовнік

Температура повітря у перші дні квітня підвищиться до 25º у Харківській області. 3 квітня місцями буде короткочасний дощ та гроза.

Про це Суспільне Харків повідомили у регіональному гідрометеоцентрі.

Погода 1 квітня у Харкові

  • Мінлива хмарність;
  • Без опадів;
  • Вітер південний, 7-12 м/с; вдень місцями пориви 15-20 м/с;
  • Температура повітря в області: вночі 5-10º тепла, вдень 19-24º;
  • Температура повітря у Харкові: вночі 7-9º тепла, вдень 21-23º.

Погода на 2 квітня

  • Мінлива хмарність;
  • Без істотних опадів;
  • Вітер південний, 7-12 м/с; вдень місцями пориви 15-20 м/с;
  • Температура повітря: вночі 8-13º тепла, вдень 20-25º.

Прогноз погоди на 3 квітня

  • Мінлива хмарність;
  • Вночі без істотних опадів;
  • Вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза;
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с;
  • Температура повітря: вночі 6-11º тепла, вдень 13-18º.

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