Якою буде погода у квітні 2024 на Харківщині: дані синоптиків

Середня місячна температура та кількість опадів повністю відповідатимуть кліматичним нормам.

Про це повідомили у Харківському регіональному гідрометцентрі, давши прогноз на квітень.

Середня місячна температура повітря очікується 9,6° тепла;

Місячна кількість опадів передбачається 37 мм.

У саду Шевченка у Харкові цвітуть сакури. 30 квітня 2023 року. Марія Солодовнік/Суспільне Харків

Яким буває квітень на Харківщині: дані гідрометцентру

Середня місячна температура повітря у квітні складає від 9° до 9,9° тепла, кажуть у регіональному гідрометцентрі.

Абсолютний максимум температури повітря — 29,8-31,5° тепла фіксували у 2012 році;

Абсолютний мінімум — 8,1-16,7° морозу зафіксовано у 1952 та 1987 роках;

У квітні швидко наростає тепло. Перехід середньодобової температури повітря через +5° в сторону підвищення відбувається 31 березня — 5 квітня, через +10° — 15-19 квітня;

У середньому за місяць випадає 32-43 мм опадів;

Заморозки у квітні можливі. В середньому буває 10-11 днів з опадами, 1 день з грозою. В окремі роки бувають пилові бурі.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube