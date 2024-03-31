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Якою буде погода у квітні 2024 на Харківщині: дані синоптиків
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Якою буде погода у квітні 2024 на Харківщині: дані синоптиків

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лозова харківська область
Квітка. Лозова, Харківщина, березень 2023 року. Фото: Юлія Токар/Суспільне Харків

Середня місячна температура та кількість опадів повністю відповідатимуть кліматичним нормам.

Про це повідомили у Харківському регіональному гідрометцентрі, давши прогноз на квітень.

  • Середня місячна температура повітря очікується 9,6° тепла;
  • Місячна кількість опадів передбачається 37 мм.
сад шевченка
У саду Шевченка у Харкові цвітуть сакури. 30 квітня 2023 року. Марія Солодовнік/Суспільне Харків

Яким буває квітень на Харківщині: дані гідрометцентру

Середня місячна температура повітря у квітні складає від 9° до 9,9° тепла, кажуть у регіональному гідрометцентрі.

  • Абсолютний максимум температури повітря — 29,8-31,5° тепла фіксували у 2012 році;
  • Абсолютний мінімум — 8,1-16,7° морозу зафіксовано у 1952 та 1987 роках;
  • У квітні швидко наростає тепло. Перехід середньодобової температури повітря через +5° в сторону підвищення відбувається 31 березня — 5 квітня, через +10° — 15-19 квітня;
  • У середньому за місяць випадає 32-43 мм опадів;
  • Заморозки у квітні можливі. В середньому буває 10-11 днів з опадами, 1 день з грозою. В окремі роки бувають пилові бурі.

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