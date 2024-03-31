14 об'єктів архітектури Дніпра внесли до держреєстру нерухомих пам'яток України. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 26 березня 2024 року.

Повідомили на сторінці управління з питань охорони культурної спадщини міськради Дніпра.

За повідомленням, 14 пам'яток архітектури національного значення Дніпра внесені до Державного реєстру, вони були взяті на облік ще постановою Ради Міністрів Української РСР від 24 серпня 1963 № 970:

Будинок клубу, вул. Воскресенська, 3;

Будинок театру, вул. Воскресенська, 5;

Губернаторський будинок, вул. Воскресенська, 14;

Будинок гірничого інституту, просп. Д. Яворницького, 19;

Хімічний корпус університету, просп. Д. Яворницького, 36;

Будинок театру, просп. Д. Яворницького, 97;

Сукняна фабрика (ткацький корпус), просп. Д. Яворницького, 106;

Будинок першого комерційного училища, просп. О. Поля, 2;

Палац, парк імені Т. Г. Шевченка;

Будинок “Аудиторія Наукового товариства”, вул. Половицька, 5;

Преображенський собор, пл. Соборна;

Перша чоловіча класична гімназія, пл. Соборна, 2;

Миколаївська церква в Кодаках, вул. Фортечна, 108;

Миколаївська церква, вул. Виробнича, 4а.

"Внесення пам’яток до Державного реєстру є важливим кроком для убезпечення пам’ятки від існуючих наразі маніпуляцій, до яких вдаються власники/користувачі пам’яток, стверджуючи, що якщо пам’ятки немає в Державному реєстру нерухомих пам’яток України, то вони не мають охоронного статусу", – зазначають у повідомленні.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро