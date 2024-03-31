На деяких вулицях у Дніпрі знижено тиск води: адреси

Станом на 10:00 у зв’язку з проведенням аварійних робіт на підвищувальній насосній станції по вулиці Богдана Хмельницького, знижено тиск на верхніх поверхах будинків на деяких вулицях Дніпра.
Про це йдеться на сайті міської ради.
За повідомленням, тиск води знижений за такими адресами:
- просп. Слобожанський, 40-90;
- вул. Богдана Хмельницкого, 2-33;
- просп. Петра Калнишевського, 1-72;
- вул. Батумська, 8-64;
- вул. Старочумацька, 1, 10, 11;
- вул. Квітки Цісик,1-36;
- вул. Яскрава, 1-41;
- вул. Дебальцівська, 21, 23, 28, 29;
- вул. Осіння, 7-13.
Аварійні бригади КП “Дніпроводоканал” проводять ремонтні роботи за такими адресами:
- вул. Новорічна, 77. Припинено водопостачання по вулиці Новорічна, 51, 53, 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79;
- на вул. Підгірна, 16. Припинено водопостачання у селі Чаплі. Водопостачання відновлять після завершення робіт.
Наразі вже відновлено електропостачання на теплорозподільчому пункті та відновлено тиск на верхніх поверхах будинків за такими адресами:
- вул. Старочумацька, 2, 4, 5, 7, 13;
- вул. Батумська, 2, 7;
- вул. Петра Яцика, 6;
- вул. Холодильная, 2;
- просп. Слобожанський, 96-108, 95-145;
- вул. Галини Мазепи, 2.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро