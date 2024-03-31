У Дніпрі припинено водопостачання на деяких вулицях: адреси

Станом на 6:00 у зв’язку з відсутністю електропостачання зупинено теплорозподільчий пункт та знижено тиск на верхніх поверхах будинків за такими адресами:

вул. Старочумацька, 2, 4, 5, 7, 13;

вул. Батумська, 2, 7;

вул. Петра Яцика, 6;

вул. Холодильная, 2;

просп. Слобожанський, 96-108, 95-145;

вул. Галини Мазепи, 2.

У зв’язку з протіканням водопроводу на вулиці Підгірна, 16, припинено водопостачання у селі Чаплі. Водопостачання відновлять одразу після завершення робіт, повідомляють на сайті міськради.