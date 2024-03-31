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Обстріли Нікопольщини, будівництво укріплень, енергопостачання. Головні новини Дніпра та області 31 березня
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Обстріли Нікопольщини, будівництво укріплень, енергопостачання. Головні новини Дніпра та області 31 березня

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Дніпро, Погода
Місто Дніпро. Фото: Суспільне Дніпро

Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 31 березня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.

Спортсменка з Дніпра боротиметься за олімпійську ліцензію в Баку

Борчиня з Дніпра Анастасія Осняч-Шустова змагатиметься в Баку за олімпійську ліцензію. 5-7 квітня в столиці Азербайджану розіграють перші в цьому році комплекти олімпійських путівок до Парижу з вільної боротьби. Віцечемпіонка Європи, чемпіонка Європи U23 Анастасія Осняч-Шустова, яка виступає за Дніпропетровську область, змагатиметься за олімпійську ліцензію у ваговій категорії до 76 кг.

Обстріли Нікопольщини, будівництво укріплень, енергопостачання. Головні новини Дніпра та області 31 березня
Анастасія Осняч-Шустова. Фото: НОК України

Військові РФ атакували Нікопольський район 18 разів за день: наслідки

31 березня військові РФ атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та артилерією 18 разів. У Нікополі сталося займання. Горів дах у будівлі, яка не експлуатується. Також у двох адмінбудівлях вибило вікна. Пошкоджено магазин і господарську споруду.

Загиблих і поранених немає.

З 1 квітня на Дніпропетровщині діятиме заборона на вилов риби

З 1 квітня на Дніпропетровщині почне діяти нерестова заборона на вилов риби. Її тривалість залежатиме від водойми.

Під час нересту дозволене виключно любительське рибальство вудками з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега за межами нерестовищ.

З 1 квітня у Дніпрі збільшать дозволену швидкість руху авто

З 1 квітня на деяких ділянках доріг Дніпра дозволена швидкість руху транспортних засобів збільшена. Визначено перелік ділянок вулиць, на яких дозволяється швидкість руху 70 кілометрів за годину. Рішення діятиме до 1 листопада 2024 року.

Авто злетіло в кювет, травмувалася водійка. На трасі Дніпропетровщини сталася ДТП

На трасі поблизу села Первозванівка Кам’янського району Дніпропетровщини сталася ДТП. Рятувальники деблокували водійку з пошкодженого автомобіля.

Аварія на трасі, 31 березня 2024 року
Аварія на трасі, 31 березня 2024 року. Фото: ДСНС в Дніпропетровській області

Увечері можливі обмеження електроенергії для промислових споживачів Кривого Рогу

Нині обмеження споживання електроенергії зняті в усіх регіонах країни. Увечері можливі обмеження для промислових споживачів Кривого Рогу, повідомляють в Укренерго.

14 об'єктів архітектури Дніпра внесли до держреєстру нерухомих пам'яток України

14 об'єктів архітектури Дніпра внесли до держреєстру нерухомих пам'яток України. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України від 26 березня 2024 року.

Обстріл Нікопольщини, вимкнення водопостачання. Головні новини Дніпра та області 31 березня
14 об'єктів архітектури у Дніпрі внесли до держреєстру нерухомих пам'яток. Фото: управління з питань охорони культурної спадщини міськради Дніпра

Впродовж доби на Дніпропетровщині сталося 20 пожеж в екосистемах

На Дніпропетровщині впродовж доби, 30 березня, виникло 20 загорань на відкритих територіях. Загальна площа пожеж склала 22 га. Надзвичайники ліквідували 16 пожеж сухої рослинності та 4 займань сміття.

Обстріл Нікопольщини, вимкнення водопостачання. Головні новини Дніпра та області 31 березня
Надзвичайники ліквідують пожежу. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині продовжують будувати фортифікаційні споруди

На Дніпропетровщині продовжують будувати фортифікаційні споруди. Роботи тривають одночасно на декількох напрямках. Задіяно десятки одиниць техніки та спеціалістів. На місцях майбутніх вогневих точок та бліндажів створюють щебеневі основи. Залізобетонні конструкції гідроізолюють, аби вберегти від негативного впливу дощової та стічних вод, випарень тощо.

Обстріл Нікопольщини, вимкнення водопостачання. Головні новини Дніпра та області 31 березня
На Дніпропетровщині продовжують будувати фортифікаційні споруди . Фото: Сергій Лисак/Telegram

На Дніпропетровщині скасували екстрені відключення світла

На Дніпропетровщині скасували екстрені відключення світла, повідомили у компанії ДТЕК.

У Кривому Розі продовжують діяти обмеження електропостачання

У Кривому Розі продовжують діяти обмеження електропостачання. Вночі графіки відключень не застосовувались, але через зростання споживання, вдень та увечері у місті можливі відключення, повідомили в Укренерго.

У Дніпрі припинено водопостачання на деяких вулицях: адреси

Станом на 6:00 у зв’язку з відсутністю електропостачання зупинено теплорозподільчий пункт та знижено тиск на верхніх поверхах будинків за такими адресами:

  • вул. Старочумацька, 2, 4, 5, 7, 13;
  • вул. Батумська, 2, 7;
  • вул. Петра Яцика, 6;
  • вул. Холодильная, 2;
  • просп. Слобожанський, 96-108, 95-145;
  • вул. Галини Мазепи, 2.

У зв’язку з протіканням водопроводу на вулиці Підгірна, 16, припинено водопостачання у селі Чаплі. Водопостачання відновлять одразу після завершення робіт, повідомляють на сайті міськради.

Обстріл Нікопольщини, вимкнення водопостачання. Головні новини Дніпра та області 31 березня
Знижений тиск подачі води в одному з будинків у Дніпрі. Суспільне Дніпро

Війська РФ чотири рази атакували Нікопольщину з артилерії

У ніч на 31 березня війська РФ вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району. Чотири рази атакували Марганецьку громаду. Загиблих та поранених немає. Наслідки обстрілу зʼясовують.

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