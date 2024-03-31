За ніч та ранок військові РФ обстріляли чотири громади Сумщини

За ніч та ранок російські військові завдали 29 ударів по Сумщині. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська та Зноб-Новгородська громади.
Про це повідомили в ОВА.
По Великописарівській громаді з літака тактичної авіації випустили три керовані авіаційні бомби.
Зноб-Новгородську громаду обстрілювали з артилерії, було 5 вибухів.
На Краснопільську громаду військові РФ скинули 5 мін.
У Хотінській громаді був артилерійський обстріл, зафіксували 16 вибухів.
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