Удари ракетами та артилерією: як минула доба на Миколаївщині

Протягом 30 березня Сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили авіаційну ракету Х-59. Російська армія завдавала ударів по Очаківській та Куцурубській громадах. Також російські військові атакували тактичною авіацією Вознесенський район, внаслідок влучання пошкоджено законсервовану будівлю.

Про це йдеться в ранковому зведенні Миколаївської обласної військової адміністрації у Телеграм.

У військовій адміністрації зазначили, 30 березня о 14:20, 19:13 та 20:05 під артилерійським обстрілом була Куцурубська громада. Також об 11:01 російська армія обстріляла акваторію Очаківщини. Травмованих та загиблих людей немає.

Армія Російської Федерації 30 березня з акваторії Чорного моря тактичною авіацією атакувала Вознесенський район керованими авіаційними ракетами.

"Внаслідок влучання пошкоджено законсервовану будівлю. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні адміністрації.

Того ж дня підрозділи Сил протиповітряної оборони на Миколаївщині збили керовану авіаційну ракету Х-59.

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