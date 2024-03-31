Відключення електроенергії у Запоріжжі 1 квітня: адреси будинків

1 квітня в Запоріжжі з 8:00 до 17:00 в деяких будинках не буде електрики. Відключення пов'язане з терміновими та плановими ремонтами електрообладнання.
Про це повідомили в ПАТ "Запоріжжяобленерго".
Зокрема, без електрики найбільше буде будинків за адресами:
- вул. Антарктична 17 – 21, 30 – 50, 50 а, 45 – 51;
- вул. Посадочна 17, 18, 19, 20, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 27,29;
- вул. Ракетна 18, 20, 22, 1 а, 24, 26/1, 28 – 40, 27, 3, 13, 31, 35 а;
- вул. Степова 1, 13, 2-6, 8 а, 10, 12, 3, 5, 5 а, 7, 7 а, 9;
- вул. Леонтовича 63–91, 97–133 а, 82-152;
- вул. Степова 1, 13, 2-6, 8 а, 10, 12, 3, 5, 5 а, 7, 7 а, 9;
- вул. Миргородська 90 а;
- вул. Михайла Грушевського 178–218, 233(а|1), 235–265. Детальніше з графіками та адресами відключень електроенергії можна ознайомитись за посиланням.
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