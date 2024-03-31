Протягом минулої доби, 30 березня, російські військові атакували вісім населених пунктів Запорізької області. Дитина дістала травм.

Про це сьогодні, 31 березня, повідомив у своєму каналі Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок обстрілу Пологівського району травмована 12-ти річна дитина.

Вирва після обстрілів, Запорізька область, 30 березня 2024. Фото: Телеграм/Іван Федоров

Загалом армія РФ завдала 343 удари по містах та селах Запорізької області:

авіаційний — по Малинівці;

п'ять разів застосувала РСЗВ по Левадному та Роботиному;

47 безпілотниками атакувала Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;

290 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Долинки та Левадного.

"Надійшло щонайменше 11 повідомлень від постраждалих про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Також минулої доби, 30 березня, на Оріхівському напрямку армія РФ п'ять разів атакувала позиції Сил оборони в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області, в Генштабі ЗСУ.

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