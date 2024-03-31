Сімсот шістдесят сьомий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Над Одещиною збили вісім дронів РФ. Уламками пошкодило енергооб'єкт

Вночі в Одеській області збили вісім ударних безпілотників російської армії. Уламками пошкодило енергооб'єкт. Люди не травмувались, кілька населених пунктів залишились без світла.

Про таке 31 березня повідомили у Telegram Сил оборони півдня України.