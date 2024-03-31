Сімсот шістдесят сьомий день війни. Хроніка подій в Одеській області

На ранок 31 березня на Одещині, в інших областях, а згодом по всій країні тривала повітряна тривога — стратегічні бомбардувальники російської армії здійснили пуски ракет.
На Куп'янському напрямку загинув військовий з Одеської області
На російсько-українській війні загинув захисник 1967 року народження, житель міста Вилкове Анатолій Шевченко.
Про таке 30 березня повідомили на сторінці у Facebook Ізмаїльської районної державної адміністрації.
Анатолій Шевченко загинув у місті Куп'янськ на Харківщині.
Військовий Анатолій Шевченко. Фото: Facebook/Ізмаїльська районна державна адміністрація
Сили оборони уразили 7 засобів ППО російської армії
Протягом 30 березня українські захисники уразили сім засобів протиповітряної оборони армії окупантів. Втрати РФ опублікували у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Над Одещиною збили вісім дронів РФ. Уламками пошкодило енергооб'єкт
Вночі в Одеській області збили вісім ударних безпілотників російської армії. Уламками пошкодило енергооб'єкт. Люди не травмувались, кілька населених пунктів залишились без світла.
Про таке 31 березня повідомили у Telegram Сил оборони півдня України.