На Дніпропетровщині продовжують будувати фортифікаційні споруди. Роботи тривають одночасно на декількох напрямках. Задіяно десятки одиниць техніки та спеціалістів.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, на місцях майбутніх вогневих точок та бліндажів створюють щебеневі основи. Залізобетонні конструкції гідроізолюють, аби вберегти від негативного впливу дощової та стічних вод, випарень тощо.

На Дніпропетровщині продовжують будувати фортифікаційні споруди . Фото: Сергій Лисак/Telegram

"Такі споруди мають служити вправно, тримати оборону міцно і надійно, забезпечуючи захист військових. Все, як передбачено проєктами Міноборони", – зазначив він.

Окрім цього, в області викопали понад 42 кілометри протитанкових ровів та встановили 11 тисяч тетраедрів – спеціальних бетонних пірамід.

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