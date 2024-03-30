Баскетбольний клуб "Прикарпаття-Говерла-КФВ" у "фантастичному і драматичному матчі", за словами коментатора, переміг столичний "Київ-Баскет" у чвертьфінальній зустрічі Суперліги чемпіонату України з баскетболу. Зустріч відбулася в Івано-Франківську.

Матч транслювали на YouTube-каналі Федерації баскетболу України.

Баскетболісти "Прикарпаття-Говерла-КФВ" активніше розпочали матч і першу десятихвилинку завершили з відривом у рахунку — 21:11. У другій чверті кияни намагалися зрівняти рахунок. Їм це не вдалося, однак столичні баскетболісти зуміли зменшити розрив перед великою перервою — 37:31.

На початку другої половини гри гості перехопили ініціативу і на перерву після третьої десятихвилинки пішли з мінімальною перевагою — 54:55.

В останній чверті баскетболісти "Прикарпаття-Говерла-КФВ" повернули ініціативу. За три хвилини до перерви кияни зрівняли рахунок. Однак у наступні хвилини у матчі лідерство переходило від однієї до іншої команди. Врешті на рахунку 71:71 завершився основний час гри й команди пішли на перерву перед овертаймом.

У додатковому таймі команди почергово перехоплювали ініціативу і завершили з рахунком — 82:82. У другому овертаймі команди продовжували гру попередньої п’ятихвилинки, однак у підсумку прикарпатські баскетболісти вирвали перемогу на останній хвилині — 99:95.

Найкращих гравців матчу — двоє. По 34 очки принесли своїй команді Ілля Кабацюра з івано-франківського клубу та американський легіонер столичної команди Брентлі Байнум.

26 березня "Київ-Баскет" здобув перемогу над командою "Прикарпаття-Говерла-КФВ" з рахунком 84:73 у першому матчі чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги. Таким чином наступного тижня у Києві відбудеться вирішальна гра, яка визначить, яка з команд гратиме у півфіналі, а для якої сезон виступів у Суперлізі завершиться.

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