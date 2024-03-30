Римо-католицька громада Львова готується до Великодня

Сьогодні, 30 березня, римо-католицька громада Львова готується святкувати Великдень. У храмах розпочалося освячення великодніх кошиків та відбуваються передвеликодні Меси.
Суспільне поспілкувалося з парафіянами Латинського катедрального собору.
О 18.00 у соборі відбулася меса Великоднього надвечір'я. Під час неї традиційно освячують вогонь, запалені свічки та лампадки. Їх вносять до храму.
Львів'янка Христина прийшла освятити великодні страви й розповіла, як святкуватиме цього року:
"Та от син вже сьогодні хоче святкувати, але традиційно буде ранковий сніданок на святковому столі із бабусями. Я надіюся, що збереться, ну, не уся сім'я, але якась частина".
"В родинному колі, традиційно, як завжди", – додає ще одна мешканка Львова Мар'яна.
Християни східного обряду (греко-католики й православні) цьогоріч відзначатимуть Великдень 5 травня.
Чому Великдень святкують у дві дати
Після 1 вересня 2023 року нерухомі свята в православній церкві України та УГКЦ змістилися на 13 днів, рівно на стільки часу юліанський календар "пізнить", у порівнянні з григоріанським.
Проте відмінності між православним та католицьким календарем існують. Адже Православна церква України та УГКЦ не перейшли на григоріанський календар, а перейшли на новоюліанський календар. Відмінності між цими двома календарями є в обрахунку пасхалій.
Окрім нерухомих свят, що тепер будуть святкуватися одночасно, є ще свята, котрі не мають фіксованої дати, а час їхнього відзначення пов'язаний з першим весняним повним місяцем. Великдень — це основне свято в християн, що відзначається залежно від місячного циклу.