12 громад Сумщини обстріляли війська РФ

30 березня військові РФ здійснили 45 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 254 вибухи. Обстрілів зазнали 12 громад регіону.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Великописарівська громада: здійснено обстріли з гранатомета, міномета, артилерії, реактивної системи залпового вогню, безпілотником.
Краснопільська громада — відбулися скидання з безпілотника вибухового пристрою (2 вибухи) та артилерійські обстріли (15 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).
По Шалигинській громаді вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (11 вибухів).
На територію Новослобідської громади армійці РФ скинули 8 мін.
Зноб-Новгородська громада: був мінометний та артобстріл. Загалом 5 вибухів.
Хотінська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон). Був 1 вибух.
Есманьська громада: військові РФ вдарили з РСЗВ (7 вибухів), мінометів (20 вибухів). Також був обстріл зі стрілецької зброї.
Середино-Будська громада: 16 мін скинули армійці РФ на територію громади.
По Юнаківській, Глухівській та Миропільській громаді били мінометами. Загалом 63 вибухи.
Білопільська громада: здійснено пуски некерованих авіаційних ракет з гелікоптера (10 вибухів), скидання з БпЛА вибухового пристрою (2 вибухи), гранатометний обстріл (10 вибухів), артобстріл (2 вибухи).
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