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У Запоріжжі випустили на волю близько 150 червонокнижних кажанів
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У Запоріжжі випустили на волю близько 150 червонокнижних кажанів

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Кажан
Кажан, якого випустили на волю. Фото: Суспільне Запоріжжя

Сьогодні, 30 березня, у Запоріжжі, на території Національного заповідника "Хортиця" випустили на волю близько 150 врятованих впродовж зими кажанів.

Як це відбувалося — бачили кореспонденти Суспільного.

Впродовж зими кажани, яких врятували зоозахисники в Запоріжжі та на околицях, перебували у Центрі реабілітації рукокрилих, що розташований у Харкові. Там їх перетримували та годували.

За словами Михайла Муленка, наукового співробітника національного заповідника “Хортиця”, відповідно до законодавства, ці тварини мають бути повернуті до природного середовища у період, та за умов, коли їхньому життю та існуванню не загрожує небезпека:

У Запоріжжі випустили на волю близько 150 червонокнижних кажанів
Михайло Муленко, науковий співробітник національного заповідника “Хортиця”. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Я думаю, що для тварин в Запоріжжі, не у зоні бойових дій, нічого такого страшного насправді не відбувається. На Хортиці через те, що закритий доступ відвідування, тварини зараз почуваються набагато краще, ніж коли був мир, навіть, коли був ковід".

Зоозахисниця Олеся Кулик розповіла, що всі кажани були врятовані у Запоріжжі:

У Запоріжжі випустили на волю близько 150 червонокнижних кажанів
Олеся Кулик, зоозахисниця. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Потім вони їхали до центру, де їх окільцьовували, робили паспорти, де вони спали, лікувались. І потім всі наші кажани повертаються до нас. Випускаємо, тому що вже потепліло, тому що є вже комахи. Кажани несуть величезну користь для людей, взагалі для екосистеми. Літають над нами і рятують нас від величезної кількості комах".

У кажанів з Центру реабілітації є кільце, на якому зазначений їх номерний знак, каже фахівчиня Центру реабілітації рукокрилих Анжеліка Бут:

У Запоріжжі випустили на волю близько 150 червонокнижних кажанів
Анжела Бут, фахівчиня Центру реабілітації рукокрилих. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Там фіксується звідки саме цей кажан приїхав, наприклад його стать, вік, і так ми орієнтуємося, де потім ми його випускаємо. Так сказати, повертаємо назад. Це кільце їм не шкодить, бо воно йде як кліпса".

Зазвичай, у природних умовах, кажани оселяються біля водоймищ, де багато комах. Проте, деякі види можуть оселятися на балконах:

У Запоріжжі випустили на волю близько 150 червонокнижних кажанів
Анжела Бут, фахівчиня Центру реабілітації рукокрилих. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Колонія може сягати десь 1000-1500 кажанів, вони можуть оселятися на балконах, це здебільшого руда вечірниця, а такий вид оселяється десь між вікон чи під підвіконнями. Ще є пізній кажан, він так і називається, це поодинокий вид, який мешкає сам, дуже рідко трапляється людям".

За словами Олесі Кулик, усі види кажанів ходять до Червоної книги України:

У Запоріжжі випустили на волю близько 150 червонокнижних кажанів
Кажан, якого випустили на волю. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Протягом року люди передавали нам кажанчиків. Усі кажани — це Червона книга України. Тобто, кожна особина нам дуже важлива. Навіть якщо кажанчик помирає, ми все одно передаємо в центр і біологи його досліджують, це дуже важливо. На щастя, в нас на 90% зменшилась кількість людей, які жорстоко ставилися саме до кажанчиків".

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