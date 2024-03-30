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Сили оборони України відбили п'ять атак армії РФ на Оріхівському напрямку — Генштаб
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Сили оборони України відбили п'ять атак армії РФ на Оріхівському напрямку — Генштаб

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Оперативна інформація за 30 березня: ЗСУ відбили 5 атак РФ на Оріхівському напрямку
Український військовий. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України відбили п'ять атак армії РФ на Оріхівському напрямку неподалік від Роботиного Запорізької області та Старомайорського Донецької області.

Про це сьогодні, 30 березня, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Оріхівському напрямку російські військоі, за підтримки авіації, здійснили п'ять атак на позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області", — йдеться у зведенні.

Окрім цього у Генштабі зазначили, що армія РФ завдала авіаційного удару поблизу Малинівки, а також обстріляла з артилерії та мінометів територію близько 10 міст та сіл Запорізької області, серед яких Полтавка, Червоне, Малі Щербаки та Новоданилівка.

Раніше Суспільне повідомляло, що військовослужбовці РФ завдали 442 удари по території дев'яти населених пунктів Запорізької області.

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