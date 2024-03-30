У Кіровоградській області ввечері, 30 березня, запровадили графіки аварійних відключень електрики.

Таке рішення ухвалило "Укренерго" для стабілізації енергосистеми. Про це у своєму Telegram-каналі написав міський голова Сергій Кузьменко.

У місті Олександрія електропостачання почали вимикати з 18:45.

За інформацією Знам'янського РЕМ, з 19:00 до 21:00 графіки аварійних відключень діють у селі Богданівна і південній частині міста Знам'янка (Петрове).

З 21:00 до 23:00 будуть знеструмлені села Трепівка, Цибулеве, Іванківці, район навколо вулиці Енергетиків у Знам'янці.

Без електропостачання також низка мікрорайонів у Кропивницькому, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Аварійні відключення електрики у Кіровоградській області ввели у п'ятницю, 29 березня, через складну ситуацію в енергосистемі, пов'язану з масованою російською атакою на українські електростанції

30 березня вранці міненерго повідомило про скасування графіків аварійних відключень у шести регіонах України, зокрема, й у Кіровоградській області.

Доповнено о 22:28 З 22:14 по всій території Кіровоградської області, за розпорядженням "Укренерго", графіки аварійних відключень електропостачання скасували. Про це повідомили на офіційній сторінці у Facebook підприємства "Кіровоградобленерго".