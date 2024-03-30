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На Сумщині ввели графіки аварійних відключень
ЕНЕРГЕТИКАРегіони

На Сумщині ввели графіки аварійних відключень

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У Сумській області ввели графіки аварійних відключень через атаку російських військових на енергетику України.

Про це повідомили в АТ "Сумиобленерго" ввечері 30 березня.

UPD: UPD: Станом на 22:30 графіки аварійних відключень скасовані, уточнили в АТ "Сумиобленерго".

UPD: 0 20:41 вимкнені споживачі 10, 1 та 2 черг, згідно з ГАВ, повідомили в обленерго.

З 19:00 аварійно вимкнені споживачі 7, 8, 9 черг, повідомили в обленерго.

Ознайомитися з графіками аварійних відключень можна за посиланням.

Як раніше повідомляла Суспільному речниця АТ "Сумиобленерго", неможливо передбачити точний час ввімкнення та вимкнення споживачів. Компанія інформуватимемо людей, коли буде перехід з одних черг на інші, додала Світлана Калиш.

Що відомо про обстріли:

30 березня російська армія здійснила 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

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