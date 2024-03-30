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"Допомога для перемоги". У придорожній кав’ярні на Кіровоградщині безплатно годують військових
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"Допомога для перемоги". У придорожній кав’ярні на Кіровоградщині безплатно годують військових

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У придорожній кав’ярні в Кіровоградській області військових безплатно годують борщем та варениками. Приміщення пустувало й власник дозволив облаштувати там їдальню, щоб годувати військовослужбовців.

Ініціатори ідеї – спільнота "За ЗСУ", розповів Суспільному її учасник Олег Берсименко.

"Щоб була підтримка військовим, щоб військові бачили, що ми їх поважаємо, цінуємо, щоб вони бачили, що вони не самі".

Бійців годують з листопада 2023 року, розповів співініціатор ідеї. З його слів, у перший місяць роботи зупиняли військові машини та запрошували хлопців на обід.

На стінах усередині кафе – пропори бойових частин та шеврони, які залишають військові, собі ж беруть обереги, сказав військовий з позивним "Плохіш".

"Їздив тут не раз, а вперше звернув увагу – хлопці зупинили, запросили – зайшов".

Учасниця спільноти "За ЗСУ" Руслана Петренко сказала, коли шевронів стало забагато, для них створили спеціальну дошку.

"Було якось до ста хлопців, ми трохи не встигали – це на початках було. Ми столи зсунули у центр кімнати, хлопці сиділи на упаковках з водою. Ми впорались".
"Крапля допомоги для перемоги". У придорожній кав’ярні на Кіровоградщині безплатно годують військових
Бійці лишають в кав'ярні шеврони й прапори, беручи натомість обереги. Фото: Суспільне Кропивницький

За словами учасниці спільноти Валентини Петренко, годують військових українськими національними стравами – борщем та варениками.

"Уся громада ліпить, привозить, а ми готуємо на місці. Готуємо за потребою. Вареники з капустою, картоплею, печінкою. Інколи бувають пельмені. А ще звичайний український борщ з м’ясом. Обов’язково. Без м’яса у нас борщу не буває".

Зі слів Валентини Петренко, спільноту створили жителі громади. Це майже 200 людей, які збирають допомогу військовим на фронт та підтримують ініціативу кав’ярні. Крім того, продукти для приготування страв передають благодійники.

Хочеться, що бійці відчували домашнє тепло, сказала учасниця ініціативи, яка допомагає продуктами, жителька Дніпропетровської області Олена Шпак.

"Щоб були нагодовані. І, можливо, наша крапля допомоги наблизить перемогу".

Годувати військових у кав’ярні планують до перемоги України.

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