У Запоріжжі автомобільний рух на Вантовому мості став двостороннім. Так, зі сторони острова Хортиця рух здійснюватиметься у двох смугах, ще одна смуга буде для зустрічного напрямку.

Про це сьогодні, 30 березня, повідомили у Патрульній поліції Запорізької області.

Зазначається, що нововведений двосторонній рух на вантовому мості буде регулюватися дорожньою розміткою та знаками:

заїзд на міст у напрямку о. Хортиця — з вулиці Сергія Тюленіна, виїзд — на кільце о. Хортиця;

у напрямку о. Хортиця — з вулиці Сергія Тюленіна, — на кільце о. Хортиця; заїзд на міст у напрямку центра міста — лише з вулиці Січі, виїзд — на Прибережну автомагістраль та вулицю Сергія Тюленіна.

Нові правила проїзду на вантовому мості у Запоріжжі. Фото: Патрульна поліція Запорізької області

"Заїзд з кільця о. Хортиця на Вантовий міст неможливий у звʼязку із зустрічним рухом", — наголосили у Патрульній поліції області.

Що відомо про зміну руху на вантовому мості у Запоріжжі

29 березня 2024 року голова ЗОВА Іван Федоров повідомив, що у Запоріжжі заплановане відкриття двостороннього проїзду на вантовому мості, який до того був одностороннім;

26 березня 2024 року очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що правила проїзду між лівим та правим берегами міста змінять, аби розвантажити дорожнє покриття греблі ДніпроГЕС;

23 березня 2024 року рух по греблі ДніпроГЕС відновили для легковиків та маршруток, які можуть їхати однією смугою в кожному напрямку з максимальною швидкістю 30 км/год;

22 березня 2024 року внаслідок російського ракетного удару по Дніпровській ГЕС рух автодорожнім покриттям був повністю обмежений.

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