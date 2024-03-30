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У Запоріжжі рух на вантовому мості став двостороннім: нові правила проїзду між лівим та правим берегами
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У Запоріжжі рух на вантовому мості став двостороннім: нові правила проїзду між лівим та правим берегами

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У Запоріжжі на вантовому мості змінилися правила проїзду — рух став двостороннім
Вантовий міст у Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі автомобільний рух на Вантовому мості став двостороннім. Так, зі сторони острова Хортиця рух здійснюватиметься у двох смугах, ще одна смуга буде для зустрічного напрямку.

Про це сьогодні, 30 березня, повідомили у Патрульній поліції Запорізької області.

Зазначається, що нововведений двосторонній рух на вантовому мості буде регулюватися дорожньою розміткою та знаками:

  • заїзд на міст у напрямку о. Хортиця — з вулиці Сергія Тюленіна, виїзд — на кільце о. Хортиця;
  • заїзд на міст у напрямку центра міста — лише з вулиці Січі, виїзд — на Прибережну автомагістраль та вулицю Сергія Тюленіна.
У Запоріжжі рух на вантовому мості став двостороннім: нові правила проїзду між лівим та правим берегами
Нові правила проїзду на вантовому мості у Запоріжжі. Фото: Патрульна поліція Запорізької області
"Заїзд з кільця о. Хортиця на Вантовий міст неможливий у звʼязку із зустрічним рухом", — наголосили у Патрульній поліції області.

Що відомо про зміну руху на вантовому мості у Запоріжжі

  • 29 березня 2024 року голова ЗОВА Іван Федоров повідомив, що у Запоріжжі заплановане відкриття двостороннього проїзду на вантовому мості, який до того був одностороннім;
  • 26 березня 2024 року очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що правила проїзду між лівим та правим берегами міста змінять, аби розвантажити дорожнє покриття греблі ДніпроГЕС;
  • 23 березня 2024 року рух по греблі ДніпроГЕС відновили для легковиків та маршруток, які можуть їхати однією смугою в кожному напрямку з максимальною швидкістю 30 км/год;
  • 22 березня 2024 року внаслідок російського ракетного удару по Дніпровській ГЕС рух автодорожнім покриттям був повністю обмежений.

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