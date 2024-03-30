У Запоріжжі автомобільний рух на Вантовому мості став двостороннім. Так, зі сторони острова Хортиця рух здійснюватиметься у двох смугах, ще одна смуга буде для зустрічного напрямку.
Про це сьогодні, 30 березня, повідомили у Патрульній поліції Запорізької області.
Зазначається, що нововведений двосторонній рух на вантовому мості буде регулюватися дорожньою розміткою та знаками:
- заїзд на міст у напрямку о. Хортиця — з вулиці Сергія Тюленіна, виїзд — на кільце о. Хортиця;
- заїзд на міст у напрямку центра міста — лише з вулиці Січі, виїзд — на Прибережну автомагістраль та вулицю Сергія Тюленіна.
Нові правила проїзду на вантовому мості у Запоріжжі. Фото: Патрульна поліція Запорізької області
"Заїзд з кільця о. Хортиця на Вантовий міст неможливий у звʼязку із зустрічним рухом", — наголосили у Патрульній поліції області.
Що відомо про зміну руху на вантовому мості у Запоріжжі
- 29 березня 2024 року голова ЗОВА Іван Федоров повідомив, що у Запоріжжі заплановане відкриття двостороннього проїзду на вантовому мості, який до того був одностороннім;
- 26 березня 2024 року очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що правила проїзду між лівим та правим берегами міста змінять, аби розвантажити дорожнє покриття греблі ДніпроГЕС;
- 23 березня 2024 року рух по греблі ДніпроГЕС відновили для легковиків та маршруток, які можуть їхати однією смугою в кожному напрямку з максимальною швидкістю 30 км/год;
- 22 березня 2024 року внаслідок російського ракетного удару по Дніпровській ГЕС рух автодорожнім покриттям був повністю обмежений.