Близько п'яти тисяч дітей мають статус "Діти війни" на Миколаївщині

На Миколаївщині станом на березень 2024 року майже п'ять тисяч дітей мають статус постраждалої від війни. За інформацією Служби у справах дітей, фахівці не встигають надавати відповідний статус через наплив заяв.

Про це повідомила начальниця служби у справах дітей Миколаївської ОВА Ірина Пономарьова під час брифінгу.

Посадовиця зазначила, надання статусу "Дитина війни" є пріоритетним напрямком у роботі служби.

"Наплив дуже великий. Багато заяв отримують саме Служби у справах дітей, які перевіряють пакети документів. Фахівцями соціальної роботи здійснюються акти для оцінки потреб дитини та надаються відповідні висновки", — сказала вона.

Начальниця служби у справах дітей Миколаївської ОВА Ірина Пономарьова під час брифінгу. Фото: скрін з відео.

Начальниця служби додала, що загалом до установ регіону надійшло майже шість тисяч заяв з проханням надати статус дитини, що постраждала внаслідок війни.

"Через наплив саме у Миколаєві, а там найбільше надаються таких статусів, то не встигають робітники соціальної роботи здійснити роботу з дитиною, щоб надати відповідний висновок. Тож є деяка затримка в наданні цих статусів", — додала Пономарьова.

Таким чином станом на перше березня такі статуси отримали 3796 дітей. За словами Ірини Пономарьової, вже наприкінці поточного місяця майже п'ять тисяч дітей мають статус "Дитина війни".

Окрім того, з загальної кількості дітей з відповідним статусом 20 отримали їх через поранення, контузію або каліцтво, ще чотири дитини зазнали сексуального насильства. Інші неповнолітні отримали статус через наслідки психологічного насильства.

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