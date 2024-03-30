У другому турі чемпіонату України з футболу серед команд чемпіонської групи Першої ліги сезону 2023-24 років футбольний клуб "Інгулець" з селища Петрове Олександрійського району Кіровоградської області зіграв у нульву нічию з командою "Кудрівка-Нива". Гра відбулась у Петровому.

Гості в першому таймі зробили ставку на захист, уважно грали з кожним атакувальним гравцем петрівчан, а от у підопічних Владислава Лупашка нічого не виходило в позиційних атаках. В'язка гра минула без моментів, хоча гравці "Кудрівки-Ниви" намагались вибігати в атаку за кожної нагоди.

На початку другого тайму підопічні уродженця Олександрії та ексгравця "Олександрії", кропивницької "Зірки" й "Інгульця" Романа Локтіонова сміливіше заграли попереду, відчувши, що у господарів гра не йде. Петрівчани ж намагалися контролювати м'яч, проте в їхній грі було багато сумбуру та мало гостроти. Під завісу матчу господарі грали максимально активно, та забити їм так і не вдалось.

Фінальний свисток арбітра матчу Артема Михайлюка зафіксував нульову нічию, яка залишила "Інгулець" на другому місці в турнірній таблиці чемпіонської групи. В активі команди з Кіровоградщини 46 очок після 20 матчів.

Сусіди петрівчан по турнірній таблиці виграли свої матчі другого туру, тому відставання "Інгульця" від лідера першості, львівських "Карпат", збільшилась до п'яти очок, а "Лівий берег", що йде третім, перебуває на відстані чотирьох очок від команди з Петрового. "Кудрівка-Нива" — дев'ята, маючи 28 очок.

У третьому турі "Інгулець" зіграє на виїзді проти "Агробізнеса" з Хмельниччини, а "Кудрівка-Нива" — вдома проти "Полтави".