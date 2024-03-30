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На війні поліг воїн з Івано-Франківщини Дмитро Дзумедзей
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На війні поліг воїн з Івано-Франківщини Дмитро Дзумедзей

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На війні загинув Дмитро Дзумедзей
Загиблий військовослужбовець Дмитро Дзумедзей. Фото: Facebook/Центральна бібліотека Матеївецької громади

На Донецькому напрямку поліг військовослужбовець з Коломийського району, що на Івано-Франківщині, Дмитро Дзумедзей.

Про загибель воїна повідомили на Facebook-сторінці центральної бібліотеки Матеївецької громади.

Дмитро Дзумедзей народився 8 березня 1989 року в Коломиї. Коли одружився, проживав у селі Тростянка Матеївецької громади.

У лавах ЗСУ воював у складі 52 окремого стрілецького батальйону, повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.

Військовослужбовець загинув 28 березня 2024 року в селі Терни на Донеччині.

"Страшна, чорна звістка вкотре прийшла в нашу громаду. Захищаючи незалежність нашої країни, загинув наш мужній воїн. Дмитро був сміливим і відданим патріотом, який з 2022 року мужньо боровся з ворогом", — йдеться у дописі.

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