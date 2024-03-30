На Донецькому напрямку поліг військовослужбовець з Коломийського району, що на Івано-Франківщині, Дмитро Дзумедзей.
Про загибель воїна повідомили на Facebook-сторінці центральної бібліотеки Матеївецької громади.
Дмитро Дзумедзей народився 8 березня 1989 року в Коломиї. Коли одружився, проживав у селі Тростянка Матеївецької громади.
У лавах ЗСУ воював у складі 52 окремого стрілецького батальйону, повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський.
Військовослужбовець загинув 28 березня 2024 року в селі Терни на Донеччині.
"Страшна, чорна звістка вкотре прийшла в нашу громаду. Захищаючи незалежність нашої країни, загинув наш мужній воїн. Дмитро був сміливим і відданим патріотом, який з 2022 року мужньо боровся з ворогом", — йдеться у дописі.
Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube