Баскетболістки "Франківськ-Прикарпаття" перемогли команду "Рівне-ОШВСМ" у чвертьфіналі Суперліги чемпіонату України з баскетболу серед жінок. Змагання відбулися 30 березня у Києві.

Гру транслювали на YouTube-каналі Федерації баскетболу України.

Підопічні Юрія Процюка перехопили ініціативу одразу на початку зустрічі й завершили першу чверть зі значним відривом — 27:6. Після короткої перерви чинні чемпіонки не збавляли темпів і, попри спроби суперниць зменшити відставання в рахунку, пішли на велику перерву ще з більшою перевагою — 47:24.

У другій половині гри франківська команда продовжувала нарощувати перевагу в рахунку. Як підсумок, перемога — 83:53.

Найрезультативнішою гравчинею матчу стала Кристина Філевич із "Франківськ-Прикрапаття". В її активі — 25 очок. На другому місці — Вікторія Шматова з Рівного, яка принесла своїй команді 21 очко.

Фінал Суперліги чемпіонату України відбудеться 31 березня. Компанію у боротьбі за золоті нагороди прикарпатській команді складе столичний "Київ-Баскет", який на шляху до фіналу здолав одеський "ІнтерХім-СДЮСШОР імені Б. Літвака".

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