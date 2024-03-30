У селі Киселівка, що на Миколаївщині, відновлено дві водонапірні башти, які були зруйновані внаслідок обстрілів Росії. Станом на 30 березня понад 300 жителів села забезпечені водою.

Про це повідомляє Миколаївська районна військова адміністрація.

За інформацією відомства, завдяки співпраці районної військової адміністрації з міжнародним фондом "CORE", тепер село забезпечено водою.

"Сьогодні починають роботу ці дві башти, вони забезпечать водою всю Киселівку", — зазначив заступник начальника Миколаївської РВА Раміль Агабеков.

На відкритті були присутні міжнародні партнери з "CORE", а також представники Миколаївської районної військової адміністрації.

"Ми дуже пишаємося проєктом, це допомагає місцевим жителям, які постраждали від війни. Ми вдячні за партнерство місцевим органам влади, які допомогли завершити цей проєкт", — сказав на відкритті операційний директор організації Жером Леблю.

Що відомо

Первомайська селищна територіальна громада об’єднує 11 населених пунктів, в яких є вісім веж Рожновського, одна криниця та одна вежа, яка будована із цегли та забезпечує водопостачанням центр громади, розповів начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай.

На Миколаївщині жителі села Киселівка Первомайської громади першого червня написали звернення до Офісу президента та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Допомогли скласти документ миколаївські юристи з благодійного фонду "Право на захист". Люди просять відновити централізоване водопостачання, газопостачання та транспортне сполучення.

У селах Шевченківської громади Миколаївської області для відновлення водопостачання планують прокласти 12 кілометрів нового водогону. Станом на 16 листопада 2023 року близько десяти кілометрів труб вже встановили. Крім того, у чотирьох зруйнованих селах громади встановили нові водонапірні вежі. Гроші на відновлення водопостачання надають міжнародні фонди "Oxfam" та "Save the Children".

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