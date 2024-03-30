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На Охтирщині рятувальники провели аварійно-відновлювальні роботи в оселях, що пошкоджені через удари армії РФ
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На Охтирщині рятувальники провели аварійно-відновлювальні роботи в оселях, що пошкоджені через удари армії РФ

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Аварійно-відновлювальні роботи на Сумщині, Охтирський район
Аварійно-відновлювальні роботи, Охтирський район, 30 березня, 2024 р. Фото: ГУ ДСНС України у Сумській області

30 березня ДСНС провели аварійно-відновлювальні роботи у двох населених пунктах Охтирського району, що зазнають обстрілів з боку РФ.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Сумській області.

За допомогою плит ОСБ та плівки забили 27 вікон у восьми будинках. Також рятувальники провели ремонт та вкрили спеціальним матеріалом пошкоджені покрівлі двох приватних осель.

Що відомо про обстріли Сумщини 29 та 30 березня

  • Протягом дня 29 березня армія РФ 25 разів обстріляла Сумщину. Зафіксовано 92 вибухи. Ударів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Кириківська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
  • У Миропільскій та Кириківській громадах є пошкодження.
  • Вночі та зранку 30 березня російська армія здійснила 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи.

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