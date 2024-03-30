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У Сєвєродонецькому хабі у Дніпрі 150 переселенців з Луганщини отримали гігієнічні набори. Які ще є послуги й можливості
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У Сєвєродонецькому хабі у Дніпрі 150 переселенців з Луганщини отримали гігієнічні набори. Які ще є послуги й можливості

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Гумхаб, Сєвєродонецьк, Дніпро
У Дніпрі діє гуманітарний хаб для внутрішньо переміщених осіб, заснований Сєвєродонецькою міською військовою адміністрацією. Фото: телеграм Артема Лисогора

Майже 150 переселенців з Луганщини у Дніпрі цього тижня одержали в Сєвєродонецькому хабі гігієнічні набори. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його даними, окрім того, переселенцям, які зареєстровані в хабі Сєвєродонецької громади у місті Дніпро, надали 369 наборів продуктів, 19 пакунків підгузок та 5 – дитячої гігієни.

Що ще є в хабі та де він працює

У Дніпрі діє гуманітарний хаб для внутрішньо переміщених осіб, заснований Сєвєродонецькою міською військовою адміністрацією.

  • При гумхабі функціонує цифровий хаб, де є робочі місця облаштовані ноутбуками, за якими охочі можуть безкоштовно працювати в інтернеті.
  • ️Надають послуги із соціальних, юридичних і пенсійних питань, а також щодо працевлаштування.
  • Діє куточок читача.
  • Діти мають змогу відвідувати гуртки.

Адреса: Дніпро, проспект Калнишевського, 27-К.

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