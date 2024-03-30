Майже 150 переселенців з Луганщини у Дніпрі цього тижня одержали в Сєвєродонецькому хабі гігієнічні набори. Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
За його даними, окрім того, переселенцям, які зареєстровані в хабі Сєвєродонецької громади у місті Дніпро, надали 369 наборів продуктів, 19 пакунків підгузок та 5 – дитячої гігієни.
Що ще є в хабі та де він працює
У Дніпрі діє гуманітарний хаб для внутрішньо переміщених осіб, заснований Сєвєродонецькою міською військовою адміністрацією.
- При гумхабі функціонує цифровий хаб, де є робочі місця облаштовані ноутбуками, за якими охочі можуть безкоштовно працювати в інтернеті.
- ️Надають послуги із соціальних, юридичних і пенсійних питань, а також щодо працевлаштування.
- Діє куточок читача.
- Діти мають змогу відвідувати гуртки.
Адреса: Дніпро, проспект Калнишевського, 27-К.