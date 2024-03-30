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Російські окупанти пропонують людям гроші за свідчення про нібито злочини з боку України — ЦНС
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Російські окупанти пропонують людям гроші за свідчення про нібито злочини з боку України — ЦНС

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Окупація, Луганськ
Луганськ ЛНР окупація люди дивляться звернення Путіна 30 вересня 2022 року. Фото: Аssociated Press

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях пропонують людям до 100 тисяч рублів за свідчення про нібито злочини України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Для цього необхідно написати заяву, що ти, або члени твоєї родини, зокрема діти, постраждали від обстрілів саме України", — йдеться у повідомленні.

У спротиві додали, що російські окупанти агітують писати заяви жителів Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська та інших міст тимчасово окупованого сходу України, які зазнали значних руйнувань через російську агресію.

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