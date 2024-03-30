Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях пропонують людям до 100 тисяч рублів за свідчення про нібито злочини України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Для цього необхідно написати заяву, що ти, або члени твоєї родини, зокрема діти, постраждали від обстрілів саме України", — йдеться у повідомленні.

У спротиві додали, що російські окупанти агітують писати заяви жителів Маріуполя, Сєвєродонецька, Лисичанська та інших міст тимчасово окупованого сходу України, які зазнали значних руйнувань через російську агресію.

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