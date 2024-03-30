У Сумах через аварію призупинена робота Тополянського водозабору

30 березня через аварію призупинена робота Тополянського водозабору у Сумах.
Про це повідомили в КП "Міськводоканал".
UPD: о 16:55 Тополянський водозабір включено в роботу, водопостачання відновлено.
Де немає води
- район Веретенівки;
- проспект Перемоги;
- вул. Тополянська;
- вул. Юрія Вєтрова;
- вул. Григорія Давидовського та прилеглі до них;
- с. Піщане.
Ремонтні роботи тривають, додали у КП "Міськводоканал".
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Що відомо про обстріли Сумщини 29 та 30 березня
- Протягом дня 29 березня армія РФ 25 разів обстріляла Сумщину. Зафіксовано 92 вибухи. Ударів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Кириківська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- У Миропільскій та Кириківській громадах є пошкодження.
- Вночі та зранку 30 березня російська армія здійснила 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи.
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