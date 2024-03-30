У Гостомелі провели молебень за полеглими в російсько-українській війні. 30 березня місто відзначає другу річницю деокупації.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

У пам'ять про загиблих військових висадили чотири саджанці дерев. Вони символізують постраждалі через російську збройну агресію населені пункти громади: Гостомель, Мощун, Горенку й Озера.

В Гостомелі відзначили другу річницю звільнення міста та Київщини. Фото: КОВА

У парку "Щасливий" з нагоди річниці влаштували тематичну виставку художніх робіт й інсталяцію вiд Нацiонального музею-заповідника української військової звитяги.

Для відвідувачів пройшли майстер-класи з домедичної допомоги і презентація протимінної безпеки. Також у парку функціонував благодійний ярмарок.

У Гостомелі вшанували військових, які загинули під час звільнення Київщини. Фото: КОВА

"Ворог зруйнував нашу «Мрію», але не зміг зруйнувати нашу волю", — зазначив перший заступник голови Київської ОДА Микола Бойко.