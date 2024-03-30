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"Щороку ліквідовував сотні пожеж, врятував десятки людей". Історія командира відділення ДСНС з Херсонщини
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"Щороку ліквідовував сотні пожеж, врятував десятки людей". Історія командира відділення ДСНС з Херсонщини

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Херсон, рятувальник, ДСНС
Херсон. Фото: ГУ ДСНС України в Херсонській області/Facebook

Командир відділення рятувальної служби Херсона Віктор Дяченко майже десять років свого життя присвятив оперативно-рятувальній справі. Кожного року він сотні разів виїздив на ліквідацію різного роду пожеж, врятував десятки життів. Під час вторгнення військових РФ на територію Херсонської області разом із сім`єю вимушений був покинути тимчасово окупований рідний Скадовськ.

Про це у Facebook повідомила ГУ ДСНС України в Херсонській області.

З перших днів деокупації правобережної частини Херсонщини Віктор Дяченко один із перших залучався до несення служби на тимчасово створеному пожежно-рятувальному посту в с. Нова Калуга.

"Це не просто робота, це частина мого життя", — говорить рятувальник.

"Щороку ліквідовував сотні пожеж, врятував десятки людей". Історія командира відділення ДСНС з Херсонщини
Рятувальник Віктор Дяченко, Херсон, 2023 рік. Фото: ГУ ДСНС України в Херсонській області/Facebook

Наразі він несе службу в одному з підрозділів Херсона де разом зі своїми побратимами ліквідовує пожежі після ворожих обстрілів, рятує людей. Зокрема в червні 2023 року, коли російські війська підірвали Каховську ГЕС, Віктор рятував херсонців із затоплених районів міста.

"Щороку ліквідовував сотні пожеж, врятував десятки людей". Історія командира відділення ДСНС з Херсонщини
Віктор Дяченко рятує херсонців під час затоплення після підриву Каховської ГЕС, червень 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Херсонській області/Facebook

"Моя родина — моя фортеця, і водночас моя сила. Неймовірна підтримка і віра допомагають працювати в такий тяжкий час для нашої країни. Вірю в нашу перемогу і щасливе майбутнє під мирним небом України. Щоб наше щастя залежало тільки від наших дій та рішень, а "сусіди" ніяк на нього не впливали", — каже він.

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