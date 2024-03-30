Командир відділення рятувальної служби Херсона Віктор Дяченко майже десять років свого життя присвятив оперативно-рятувальній справі. Кожного року він сотні разів виїздив на ліквідацію різного роду пожеж, врятував десятки життів. Під час вторгнення військових РФ на територію Херсонської області разом із сім`єю вимушений був покинути тимчасово окупований рідний Скадовськ.

Про це у Facebook повідомила ГУ ДСНС України в Херсонській області.

З перших днів деокупації правобережної частини Херсонщини Віктор Дяченко один із перших залучався до несення служби на тимчасово створеному пожежно-рятувальному посту в с. Нова Калуга.

"Це не просто робота, це частина мого життя", — говорить рятувальник.

Рятувальник Віктор Дяченко, Херсон, 2023 рік. Фото: ГУ ДСНС України в Херсонській області/Facebook

Наразі він несе службу в одному з підрозділів Херсона де разом зі своїми побратимами ліквідовує пожежі після ворожих обстрілів, рятує людей. Зокрема в червні 2023 року, коли російські війська підірвали Каховську ГЕС, Віктор рятував херсонців із затоплених районів міста.

Віктор Дяченко рятує херсонців під час затоплення після підриву Каховської ГЕС, червень 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Херсонській області/Facebook

"Моя родина — моя фортеця, і водночас моя сила. Неймовірна підтримка і віра допомагають працювати в такий тяжкий час для нашої країни. Вірю в нашу перемогу і щасливе майбутнє під мирним небом України. Щоб наше щастя залежало тільки від наших дій та рішень, а "сусіди" ніяк на нього не впливали", — каже він.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.