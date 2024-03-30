Армія РФ обстріляла село Долинка на Запоріжжі — дитина отримала контузію

Сьогодні, 30 березня, російські військові обстріляли село Долинка Пологівського району Запорізької області. Внаслідок обстрілу 12-річна дитина отримала контузію.
Про це сьогодні о 15:42 повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Зазначається, що внаслідок російського обстрілу села Долинка контузію отримав 12-річний хлопчик:
"Дитину ушпиталено в Запорізьку обласну дитячу лікарню. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує", — йдеться у повідомленні.
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