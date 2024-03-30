Житомирський орнітолог Микола Весельський захопився вивченням птахів ще у школі. Перші записи у його польовому щоденнику з'явилися у 1988 році. Провідний науковий співробітник відділу "Житомирський обласний літературний музей" Житомирського обласного краєзнавчого музею і досі продовжує орнітологічні дослідження. Учасник трьох українських експедицій до Антарктиди розповів в інтерв'ю Суспільному, чим його зацікавив пернатий світ, який птах є улюбленим, які особливості весняної міграції птахів та що означає "сезон тиші", який розпочнеться 1 квітня.

Як і коли ви почали займатися орнітологією?

Почав займатися орнітологією під час навчання в Березівській середній школі, що неподалік Житомира. В цьому мене підтримав мій вчитель Петро Петрович Печенюк. Сталося це також завдяки книгам з нашої сільської бібліотеки, і тим, які я міг дістати, і тим, що мені передавав вчитель. Цей інтерес зміцнився ще більше десь приблизно з 7-го, 8-го класу. Так я почав займатися вивченням пернатого світу. А перші записи в моєму польовому щоденнику датуються з 1988 року.

Орнітолог Микола Весельський. Фото надав Микола Весельський

Грицик великий. Фото надав Микола Весельський

Є вищі навчальні заклади, де викладається спецкурс "Орнітологія". Там готують справжніх орнітологів фахових. Проте більшість стають орнітологами самостійно. Ось і в мене був самостійний шлях.

Костогриз на гнізді. Фото надав Микола Весельський

Після школи розпочав трудову діяльність, а пізніше навчався на природничому факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка. І це все допомагало і додавало знань у цій сфері. Інтерес, постійні екскурсії в природу, невеликі експедиції привели до того, що згодом вже колеги з інших областей та Києва запрошували брати участь в експедиціях, але більш віддалених. І ось таким чином відбувалося моє становлення в орнітології.

Пастушок. Фото надав Микола Весельський

Чим займаються орнітологи?

Орнітолог цікавиться життям птахів і про птахів. Принаймні про пернатих з того чи іншого куточка нашої планети або рідного краю знає досить багато.

Гніздо з кладкою сорокопуда тернового. Фото надав Микола Весельський

За роки захоплення пернатим світом мені стали відомі деякі таємниці з життя птахів Житомирщини, тому дещо можу розповісти про пташок нашого краю.

Снігурі. Фото надав Микола Весельський

А орнітологія для вас зараз — це хобі чи професія?

Це одночасно і хобі, і професія.

Поселення мартина жовтоногого. Фото надав Микола Весельський

Молодий мартин сивий. Фото надав Микола Весельський

В орнітолога, який знає безліч птахів, цікаво запитати про його улюблену пташку. Який птах є вашим улюбленим?

Маю рівноцінний інтерес до кожного виду птахів, які населяють наш край.

Але все ж таки особливий інтерес вже впродовж, напевно, 15 років маю до журавля сірого. Як казав мій колега, на жаль, покійний, Володя Цицюра, він співзвучний з моїм прізвищем, тому що у журавля сірого є народна назва на Поліссі — "веселик".

Одноденне пташеня журавля сірого. Фото надав Микола Весельський

Коли журавлі прилітають навесні, то вони своїми криками сповіщають округу, що вони вже прилетіли і звеселяють нас. Але коли восени відлітають, то їхнє курликання трохи схоже на журбу. І тоді всі розуміють, що з відльотом птахів до вирію, до теплого краю, настає період, коли треба сили для того, щоб зиму пережити і знову зустрітись із весною.

Сім'я журавлів сірих. Фото надав Микола Весельський

Під час спостережень за скупченням журавлів сірих на околиці Ємільчинщини, 2012 рік. Фото надав Микола Весельський

Щороку 1 квітня настає так званий "сезон тиші" — період, протягом якого забороняється проведення заходів, що є джерелом підвищеного шуму та неспокою. Це пов'язано з періодом масового розмноження диких тварин. Розкажіть про це.

Це закріплено навіть законодавчо. Відповідно до статті 39 Закону України "Про тваринний світ" передбачена щорічна природоохоронна кампанія, яка триває з 1 квітня до 15 червня. В цей період забороняється проведення різноманітних робіт і заходів, які турбують птахів, адже для того, щоб вивести потомство, має бути спокійно.

Бджолоїдка. Фото надав Микола Весельський

Проте, на жаль, з тими подіями трагічними, що зараз в нашій державі, є неспокій не тільки людям, а й птахам і звірям. Військові дії, вибухи і тому подібне — це все, звісно, впливає на живі організми. Через неспокій, різного виду стреси багато тварин просто лишають ті місця, де виводять потомство. Проте на тих територіях, де може бути відносно спокійне існування, потрібно в цей період забезпечити тишу і мати екологічну свідомість і культуру екологічну, розуміючи, що окрім наших людських потреб, у братів наших менших є потреба у відтворенні популяції. Це дуже відповідальний період, бо від цього залежатиме подальший розвиток тих видів, які живуть на певній території. Ось чому у цей час потрібно припиняти різноманітні заходи, які можуть занепокоїти мешканців лісу.

Жовна чорна або дятел чорний. Фото надав Микола Весельський

Над чим саме ви зараз працюєте як орнітолог? Чим займаєтесь?

Зараз триває весняна міграція. Одні птахи прилітають, інші пролітають транзитно через наші краї. Вони летять у північні країни на місця гніздування, щоб вивеcти потомство, а на Житомирщині зупиняються під час кочівель, міграції, для відпочинку, для підгодівлі, щоб набратися сил для подальших мандрівок.

Шпаки звичайні. Фото надав Микола Весельський

Для орнітолога кожен сезон, кожна пора року є важливою, але весна — по-особливому. Для тих, хто любить птахів, весна — це як нове народження і нові надії на щось краще. Птахи повертаються до своїх домівок і з появою того чи іншого виду на душі стає і краще, і спокійніше, і радісніше. Одночасно проводяться наукові дослідження:

як послідовно відбувається початок прильоту;

в якій кількості хто і куди летить;

в яких місцях зупиняються;

які території є важливими для мігруючих видів.

Пташенята лелеки чорного. Фото надав Микола Весельський

Пташеня сови сірої. Фото надав Микола Весельський

Я не зовсім такий орнітолог, який дуже добросовісно ставиться до висвітлення або оприлюднення цих матеріалів. Це, звісно, дуже важливий напрям у будь-якій науці, щоб інформація не застоювалася, не залежувалася у власних записниках. Тому я над собою працюю, намагаюся зорганізовуватися і по мірі можливостей висвітлювати той матеріал зі своїх записників, який вже накопичився за багато-багато років.

Чепура велика або велика біла чапля. Фото надав Микола Весельський

Маю понад 40 публікацій на різні теми, не тільки про пернатих, а й про звірів. І також музеєзнавчі, пов'язані з природничим напрямом дослідження.

Польовий побут поблизу села Озеряни на Олевщині, зупинка під час польових досліджень. Фото надав Микола Весельський

Польовий побут. Фото надав Микола Весельський

Ви були учасником трьох українських експедицій до Антарктиди і там, зокрема, досліджували пернатий світ.

Біля станції "Академік Вернадський" в середньому мешкають близько 20 видів птахів. Аборигени Антарктики — це група нелітаючих птахів — пінгвінів. Пінгвін субантарктичний — найчисельніший і домінуючий вид в умовах того сектору, де перебувають українські дослідники. Його родич — пінгвін Аделі. Це найменший представник з антарктичної групи пінгвінів. На жаль, його чисельність поблизу "Вернадського" останніми роками зменшується. І ще третій вид із гніздових пінгвінів, які гніздяться поблизу нашої станції, це — бородатий пінгвін або Chinstrap — цікава англійська назва. Також серед пінгвінів інколи в гості на станцію навідується найбільший птах родини пінгвінових — імператорський пінгвін — вид птахів роду Королівський пінгвін.

Пінгвін Аделі. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Антарктичний пінгвін. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Під час тринадцятої української експедиції, коли я брав участь разом із біологом з Донецька Дмитром, ми виявили цікавий вид пінгвінів — пінгвін магеллановий. У нашому секторі досліджень це була перша достовірна реєстрація цього виду. Взагалі ареал його гніздування — узбережжя Південної Америки, Вогняна Земля, Фолклендські острови. А ось наша реєстрація свідчить, що він буває, відкочовується значно південніше.

На острові Пітерман, Антарктида, 2016 рік. Фото надав Микола Весельський

Щодо групи літаючих птахів біля станції "Академік Вернадський", то це і буревісники, і мартин домініканський, і поморники, і Синьоокий баклан — дуже цікавий птах з синіми очима. А ще є Качурка Вільсона — така маленька пташечка з групи буревісників, яка нагадує нашу ластівку. Її ще називають Божою або пташечкою Ісуса, бо вона начебто може ходити по воді. Хоча насправді і так порхає над плесом, визбирує різноманітних дрібних ракоподібних з поверхні води.

Опрацювання гнізда мартина домініканського, Антарктида, 2014 рік. Фото надав Микола Весельський

Більшість пернатих там ведуть колоніальний спосіб життя, тобто поселяються такими угрупованнями на островах, на узбережжі Антарктичного півострова. Різні аспекти життя в тих непростих умовах досліджують наші біологи, зокрема, і я.

В умовах колонії баклана Синьоокого, Антарктида, 2014 рік. Фото надав Микола Весельський

Що вас окрилює як орнітолога? Що мотивує продовжувати працювати в орнітології?

Це, очевидно, є спільним для всіх людей, які мають якесь захоплення, що вони цей свій інтерес розвивають протягом свого життя. І ось цей інтерес допомагає переживати непрості роки, допомагає знаходити щось цікаве в житті, надає сили, натхнення, сподівання на краще майбутнє. Так само і мені допомагають пташки, діяльність в орнітологічній науці, спілкування не тільки з птахами і природою, а й з однодумцями з різних куточків України та з-за кордону.

Орябок. Фото надав Микола Весельський

Внутрішня потреба займатися дослідженнями, вивчати природу — допомагає жити. Також допомагають розуміння і повага до мого інтересу моїх близьких людей, моєї родини: мами, сестер, дружини та дітей, а також друзів, які небайдужі і підтримують мене у цьому.

Пташенята яструба малого. Фото надав Микола Весельський

На берегах Уборті, 2017 рік. Фото надав Микола Весельський

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube