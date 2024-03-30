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У Коломийському лісгоспі на Франківщині волонтери висадили понад дві тисячі дерев
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У Коломийському лісгоспі на Франківщині волонтери висадили понад дві тисячі дерев

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Акція з висаджування дерев у Коломийському лісгоспі
30 волонтерів висаджували дерева на Прикарпатті. Фото: Петро Тимків

На Івано-Франківщині волонтери висадили понад дві тисячі дерев. Участь в акції, що відбулася 30 березня в Коломийському лісгоспі, взяли близько 30 людей.

Про це у коментарі Суспільному розповів координатор акції Петро Тимків.

У Коломийському лісгоспі на Франківщині волонтери висадили понад дві тисячі дерев
У Коломийському лісгоспі висаджували дуби, смереки та буки. Фото: Петро Тимків

За його словами, висадку дерев він ініціював на Прикарпатті вперше.

"Громадська організація "Добро.Дій" упродовж десяти років організовує висаджування лісу. По всій Україні за цей час посадили орієнтовно півтора мільйона дерев. Минулого року я поїхав із сімʼєю на таку подію. І ми вчотирьох посадили 550 дерев", — розповідає Петро Тимків.

На Франківщині він разом з волонтерами засаджують дубами, смереками та буками ділянку площею 0,9 гектара.

У Коломийському лісгоспі на Франківщині волонтери висадили понад дві тисячі дерев
Волонтери планують засадити деревами ділянку площею 0,9 гектара. Фото: Петро Тимків

Працівник Отинійського лісництва Володимир Кривʼяк говорить, що після висаджування за молодими деревами потрібно доглядати.

"Ділянку виорали трактором. Зараз ми висаджуємо молодий ліс. Через місяць зробимо оправу сапою, щоб не було видно коренів саджанців. Потім два-три рази на рік обкошуватимемо, щоб дерева краще росли", — каже Володимир Кривʼяк.

У Коломийському лісгоспі на Франківщині волонтери висадили понад дві тисячі дерев
Перед висадкою дерев обробили землю. Фото: Петро Тимків

До акції з висаджування дерев доєдналася й співзасновниця громадської організації "Трикутник" Олена Бойцан. Жінка каже: разом з дітьми часто гуляє в лісі.

"Я люблю природу і хочу, щоб мої діти дихали свіжим повітрям та мали можливість гуляти лісами. Бо з цією тенденцією вирубування дерев, якщо ми не будемо їх садити, — шансів на це мало", — розповідає Олена Бойцан.

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