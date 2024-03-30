Президент України посмертно нагородив орденом "За мужність" III ступеня військовослужбовця з Івано-Франківщини Василя Шкварка.
Указ про присвоєння відзнаки Зеленський підписав 12 жовтня 2023 року.
Військовослужбовець Василь Шкварок загинув на Донецькому напрямку. Фото: Анастасія Березовська
Старшого солдата Василя Шкварка нагородили "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України", йдеться в указі.
Що відомо про Василя Шкварка
Василь Шкварок народився у 1993 році, проживав у селі Гончарів Обертинської громади. Воїн служив у штурмовій роті 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.
Боєць загинув у серпні 2023 року на Донецькому напрямку. У 29-річного Василя Шкварка залишилися батько, мати й три сестри.
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