НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
За добу Сили оборони півдня знищили 33 одиниці військової техніки РФ та ліквідували 137 російських військових
ЗСУАРМІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

За добу Сили оборони півдня знищили 33 одиниці військової техніки РФ та ліквідували 137 російських військових

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Сили оборони півдня на Херсонському напрямку протягом минулої доби завдали чергових втрат армії РФ. Ліквідували 137 російських військових.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Повідомляється, що також за добу українські захисники знищили 33 одиниці озброєння та військової техніки російських військовослужбовців. Зокрема два зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10", чотири артилерійські системи, два міномети, 12 одиниць автобронетехніки, розвідувальний БпЛА "Суперкам", дев'ять станцій аерофотофіксації, три човни. Крім цього, знищили запас пального та склад з боєкомплектом армії РФ.

Раніше керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ситуація у Херсонській області залишається напруженою, російські війська продовжують обстрілювати правий берег і атакувати плацдарми на лівому.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Оперативна інформація за 30 березня: ЗСУ відбили 5 атак РФ на Оріхівському напрямку
Сили оборони України відбили п'ять атак армії РФ на Оріхівському напрямку — Генштаб
Військовий Олег Улянчук з Хмельниччини
Вважали зниклим безвісти: на фронті загинув лейтенант Олег Улянчук з Хмельниччини
На війні загинув Дмитро Дзумедзей
На війні поліг воїн з Івано-Франківщини Дмитро Дзумедзей
У Хмельницькому відкрили мотосезон
У Хмельницькому відбулось відкриття мотосезону 2024
На початок