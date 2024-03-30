Сили оборони півдня на Херсонському напрямку протягом минулої доби завдали чергових втрат армії РФ. Ліквідували 137 російських військових.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Повідомляється, що також за добу українські захисники знищили 33 одиниці озброєння та військової техніки російських військовослужбовців. Зокрема два зенітно-ракетні комплекси "Стріла-10", чотири артилерійські системи, два міномети, 12 одиниць автобронетехніки, розвідувальний БпЛА "Суперкам", дев'ять станцій аерофотофіксації, три човни. Крім цього, знищили запас пального та склад з боєкомплектом армії РФ.

Раніше керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ситуація у Херсонській області залишається напруженою, російські війська продовжують обстрілювати правий берег і атакувати плацдарми на лівому.

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