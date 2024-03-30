У Львові продовжують опалювати 31 бюджетну установу

У четвер, 28 березня, у Львові призупинили опалювальний сезон. Станом на сьогодні, 30 березня, 31 бюджетна установа міста продовжує отримувати опалення.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У диспетчерській службі Львівського міського комунального підприємства "Львівтеплоенерго" повідомили, що станом на сьогодні, 30 березня, 31 установа скерувала листи-звернення й продовжує отримувати опалення. Найбільше звернень скерували медичні заклади.

"Бюджетні установи можуть скеровувати звернення, на основі яких до їхніх установ подачу тепла буде відновлено. Це фактично щорічна практика роботи. Відтак, бюджетні установи про це знають, і ті, кому опалення потрібне, надсилають свої звернення. Станом на сьогодні опалення подаємо до 31 бюджетної установили. Найбільше звернень маємо від медичних закладів – це 18", — повідомляють у "Львівтеплоенерго".

За даними підприємств, школи й садочки зареєстрували 12 звернень. Також подають опалення до оранжереї на вулиці Пекарська, 71.