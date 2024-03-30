Кропивничанка Таїсія Мальована створює протези, накладки і перуки для людей з облисінням. У 17 років у жінки почало випадати волосся. Причину лікарі не з’ясували. Відтоді вона сама навчилася робити перуки.

Про це жінка розповіла Суспільному.

Волосся Таїсія Мальована використовує натуральне. Його можна фарбувати та робити укладку.

"Волосся у мене почало випадати поступово. Я була у різних лікарів, всі переді мною розводили руками, тому що мої аналізи були в нормі".

Таїсія Мальована протягом 22 років працює перукаркою. Суспільне Кропивницький

Протягом 22 років жінка працює перукаркою. Говорить, вирішила допомогти собі і людям з облисінням. Виготовляє накладки, протези та перуки.

"Чим відрізняється накладка від перуки? Перука повністю покриває голову, а накладка – проблемну зону. Першу свою накладку я навіть не одягнула. Я її помила і вона одразу вся збилась. Кожного разу я шліфувала свої роботи, поки з другої-третьої спроби не зробила такий виріб, щоб на мені його не помічали".

Клієнти жінки – люди з облисінням, з травмами голови та онкозахворюваннями.

"Так генетично склалося, що коси у мене ніколи не були красиві та густі. А кожна жінка хоче, щоб вони були пишні", – каже клієнтка Оксана.

На виготовлення накладки Таїсія Мальована витрачає два-три тижні.

"Кожна волосинка заплітається окремо. І таким чином потім виріб має натуральний вигляд, так нібито волосся росте зі шкіри голови".

Клієнти жінки – люди з облисінням, з травмами голови та онкозахворюваннями. Суспільне Кропивницький

Протез відрізняється від перуки тим, що клеїться до голови. Його носять до трьох тижнів і потому переклеюють. Через рік-два протез міняють.

"Через те, що волосинка може перетиратись і відпадати. Якщо це перука, яка щоденно знімається і одягається, вона може служити роками. Це тому, що немає тертя з подушкою, її не часто миють. Бо скільки ти миєш свою голову, стільки і протез. А перука, яка знімається, вона миється раз в два тижні".

Нині жінка виграла державний грант "Власна справа" на 250 тисяч і планує відкрити студію та залучити двох помічників. Чекає коли гроші надійдуть на рахунок.