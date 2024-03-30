Центр соціальної підтримки дітей та сімей "Мамине щастя" у Дніпрі допомагає 14 жінкам, зокрема шістьом переселенкам, та 17 дітям, які постраждали від домашнього насилля. Про це повідомили в міській раді Дніпра.

За повідомленням, центр має два відділення — для жінок з дітьми та для жінок без дітей. Дніпро — єдине місто в Україні, в якому є такий поділ.

Жінок забезпечують тимчасовим притулком та іншими послугами на умовах стаціонарного перебування: психологічною, соціальною, юридичною допомогою. Максимальний термін перебування у центрі – 9 місяців.

"Ми також вжили усіх необхідних заходів безпеки: на вході встановлені сталеві двері, цілодобово працюють чергові адміністратори, які мають пристрій для миттєвого виклику охорони, а адреси відділень центру засекречені", — сказала директорка центру "Мамине щастя" Марина Земенкова.

Торік для комфорту жінок та дітей тут провели поточний ремонт приміщення: оновили кімнати, кабінети працівників, їдальні, кухні, коридори та інші зони.

Куди звертатися

Звернутись до центру можна за телефонами:

+(38) 099 520 79 18 — відділення для жінок з дітьми;

+(38) 099 520 79 34 - відділення для жінок без дітей.

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