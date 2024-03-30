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"Він прикрив свого бойового товариша, а сам загинув". У Сумах прощалися з воїном Романом Борисенком
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"Він прикрив свого бойового товариша, а сам загинув". У Сумах прощалися з воїном Романом Борисенком

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30 березня у Сумах провели в останню путь військовослужбовця Романа Борисенка. Біля храму Святого Георгія Переможця зібралися рідні та знайомі воїна, які прийшли попрощатися із захисником.

Знайома загиблого Тетяна Циндренко розповіла, що пам’ятатиме Романа, як хороброго та енергійного хлопця, який завжди був за справедливість.

"Романа я знала більше у дитинстві, як сусіда по селу. Він жив через дві хати, товаришував з моїми братами. Завжди був усміхненим, коли приїздили ми до села. Дуже працьовитий. Те, що він пішов на війну ще у 2014 році свідчить, що він був дуже сміливим і хоробрим. Ніколи не ховався ні за кого. Сам ухвалив рішення бути на захисті своєї країни. Він ніколи нічого не боявся", — розказала Тетяна.

"Він прикрив свого бойового товариша, а сам загинув". У Сумах прощалися з воїном Романом Борисенком
Поховання Романа Борисенка, Суми, 30 березня, 2024 р. Суспільне Суми

"Гарною людиною був. Працював у "Сумитрансекспедиції", був чудовим професіоналом своєї справи. Був душевним чоловіком, завжди підтримував, давав пораду", — розказав колега загиблого Олексій Андрієнко.

"Це була вольова людина, яка змогла захищати з 2014 року і по цей час нашу рідну неньку Україну. Так вийшло, що він прикрив свого бойового товариша, а сам загинув", — розповів колега загиблого Валерій Руденко.

"Він прикрив свого бойового товариша, а сам загинув". У Сумах прощалися з воїном Романом Борисенком
Роман Борисенко. Суспільне Суми

Роман Борисенко загинув 21 березня біля Орлівки на Донеччині, як повідомив в.о. начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Поховали воїна на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди 45 років.

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