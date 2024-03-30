У Харкові в ДТП по проспекту Героїв Харкова загинула жінка

ДТП сталася близько 19:00 29 березня по проспекту Героїв Харкова. Внаслідок аварії загинула 73-річна жінка.
Про це повідомили у поліції Харківської області.
"Автомобіль Renault Megane під керуванням 46-річної жінки скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм постраждала померла на місці. Попередньо, пішохід переходила проїжджу частину. Всі обставини аварії встановлюються", — йдеться у повідомленні.
️Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу.
Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube