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У Харкові в ДТП по проспекту Героїв Харкова загинула жінка
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У Харкові в ДТП по проспекту Героїв Харкова загинула жінка

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ДТП на проспекті Героїв Харкова, Харків, 29 березня 2024 року. Поліція Харківської області

ДТП сталася близько 19:00 29 березня по проспекту Героїв Харкова. Внаслідок аварії загинула 73-річна жінка.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

"Автомобіль Renault Megane під керуванням 46-річної жінки скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм постраждала померла на місці. Попередньо, пішохід переходила проїжджу частину. Всі обставини аварії встановлюються", — йдеться у повідомленні.

️Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу.

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