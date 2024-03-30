У Хмельницькому попрощалися з добровольцем Тарасом Мельником

Сьогодні, 30 березня, у Хмельницькому відбулося прощання з добровольцем Тарасом Мельником. Захисник загинув 24 березня на Донецькому напрямку. Йому було 24 роки.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла дружина Тараса Мельника Анна.

За її словами, Тарас Мельник народився 19 вересня 1999 року у Хмельницькому. Закінчив кафедру дизайну Хмельницького національного університету, здобувши фах графічного дизайнера. До лав Збройних сил України долучився добровольцем, коли йому було 22 роки.

"Тарас не мав жодного бойового досвіду. Як тільки почалась повномасштабна війна, оббивав пороги всіх військкоматів, щоб його взяли на військову службу. Йому відмовляли через юний вік, крім того, військкомати тоді були повні. Він витратив майже два тижні на написання заяв, щоб його взяли добровольцем на службу", — пригадала Анна.

Дружина розповіла, Тарас міг займатись волонтерством у Хмельницькому, для цього у нього були і можливості, і знайомі, але він вирішив, що піде на фронт: "У Тараса є два молодших брати. Наймолодшого Любомира, якому зараз сім років, він виняньчив, був для нього наче батько. Тарас казав: "Я йду воювати для того, щоб йому у майбутньому не прийшлось цього робити"".

Дружина Тараса Мельника зазначила, офіцерське звання він отримав під час служби у лавах ЗСУ: "Тарас був дуже активний, у нього завжди все гарно виходило, його усі поважали й цінували. Він дуже пишався тим, що пройшов з нульовим військовим досвідом і отримав звання бойового офіцера за свої заслуги в боях".

Анна розповіла, Тарас Мельник служив на Херсонському, Харківському й Донецькому напрямках. На Харківському напрямку був взводним офіцером, на Донецькому — заступником ротного з психологічних питань.

"Побратими крізь сльози згадували, що Тарас був завжди усміхненою і позитивною людиною. Його любили всі. Де б він не служив, вмів знайти до кожного підхід. Спочатку його сприймали не дуже серйозно, бо молодий. Коли залишав якусь структуру і переходив на інший напрямок, були обійми, сльози, бо побратими казали, що такої людини й керівника у них ще не було", — пояснила дружина.

Анна розповіла, з Тарасом одружились у вересні 2021 року: "Ми познайомились, коли мені було 18, а йому 19. Заздалегідь планували весілля влітку 2022 року, але на той момент Тарас був декілька місяців у ЗСУ, тому посвяткували скромно у колі родини, а велике весілля не встигли зіграти".

Анна розповіла, Тарас мав хист психолога, коли був у відпустці, допомагав пораненим бійцям, мотивував їх не здаватися, попри будь-які обставини: "Тарас ніколи не жалівся. Коли ми з ним говорили, розповідав, що їв, що робив, аби тільки ми не знали, що там відбувається насправді, і не переживали за нього. Він більше хвилювався за мій психологічний стан, а за себе ніколи не думав. Зважаючи на посаду, яку Тарас займав на Донецькому напрямку, він не мусив йти на бойове завдання, але завжди казав: "Я буду там, де мої хлопці", тому і пішов разом зі всіма".

Загинув Тарас Мельник поблизу населеного пункту Старомайорське Донецької області. У нього залишилися дружина, батьки й двоє молодших братів. Прощання з воїном відбулося у хмельницькому Свято-Георгіївському храмі. Похвали його на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове.

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