Голова Національної асамблеї Франції побувала в Одесі: про що говорили

30 березня до Одеси завітали президентка Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Під час їхнього візиту у місті кілька разів лунала повітряна тривога.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Президентка Національної асамблеї Франції прибула до Одеси зранку, під час свого візиту вона зустрілась з головою військової адміністрації Олегом Кіпером. Потім була в одеському порту, де зустрілась з командувачем Військово-морських сил ЗСУ Олексієм Неїжпапою. Після цього відвідала Одеську оперу, де зустрілась з міським головою Геннадієм Трухановим.

"Під час цих зустрічей ми побачили та відчули високий рівень мобілізації відповідних служб, які дозволили Україні досягти високих успіхів саме у протистоянні в Чорному морі. Одеса для нас є взірцевим містом. Оскільки вона потерпає, можливо, не більше ніж інші, але водночас вона демонструє чудовий спротив усім цим атакам і ми тут, щоб віддати шану цьому спротиву", — зауважила Яель Браун-Піве.

Під час брифінгу Руслан Стефанчук звернувся до президентки Національної асамблеї Франції з проханням закрити небо над Одесою:

"Я вас дуже прошу допомогти нам сьогодні захистити небо над Одесою та одеситами, враховуючи всі історичні зв'язки між Францією й Одесою, враховуючи те, що ви сьогодні могли попобачити, що ця війна проти мирних людей. Тому ваша допомога Україні, ті рішення, які ви можете ухвалити, це в перше чергу захист людей".

Президентка Національної асамблеї Франції зазначила, що їхня країна цілковито усвідомлює і знає про ті потреби, які сьогодні є актуальними для України. Вона розуміє, що те, що вони наразі постачають, є недостатнім і, що вони налаштовані робити усе необхідне, аби збільшити обсяги постачання.

Руслан Стефанчук додав, що для України важлива комплексна підтримка на всіх рівнях:

"Перше направлення — це підтримка України у військовій, гуманітарній та фінансовій сфері. І ці питання ми з пані Яель Браун-Піве. І у нас є повне розуміння: у частині європейської та євроатлантичної інтеграції, у підтримці "формули миру", запропонованої президентом України, у частині фінансової допомоги, у замороженні російських активів. І ми рухаємось цим шляхом".

Він зазначив, що з усього цього найважливішим є питання військової допомоги, і що вони обговорили цілий ряд цих питань, починаючи з протиповітряної оборони, ракет великої дальності, РЕБів, підготовки українських військових у Франції.

Пані Яель Браун-Піве під час брифінгу згадала безпекову угоду, яку підписали цьогоріч Франція та Україна, вона зауважила, що її підтримали більшість сенату:

"Ми у Франції намагаємось збільшити наші виробничі потужності, та закликаємо й Україну використовувати свої, наше спільне завдання — зробити усе, щоб постачання збільшилось. Також не мусимо припиняти зусиль щодо переговорів із заокеанськими партнерами, щоб США надали допомогу".

Президентка Національної асамблеї зазначила, що організація навчальних місій і постачання зброї та інших видів військової продукції записані у двосторонній угоді між країнами.

Також наприкінці вона прокоментувала слова Макрона щодо введення військ в Україну, зокрема в Одесу:

"Насправді у своїй заяві президент республіки не виключає нічого апріорі. У тій позиції, яку Франція демонструвала, демонструє і буде демонструвати до кінця, до самої перемоги, нічого не є виключеним, все залишається можливим. Я не буду додатково інтерпретувати слова президента. Я думаю, ця позиція достатньо зрозуміла".

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