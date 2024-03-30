Встановлюють "зуби дракона": на Київщині розбудовують фортифікаційні споруди

У Київській області продовжують облаштовувати фортифікаційні споруди для оборони регіону. Це називають однією з головних цілей політики безпеки.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, усе будівництво погоджують з військовими. Фортифікації передбачають розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів.

Також облаштовують загороджувальні рубежі — "зуби дракона", протитанкові рови та інші невибухові загородження. Вже встановили майже 10 тисяч бетонних пірамід.

"Будівництво фортифікацій під постійним контролем. Цього тижня провели засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" за участі представників всіх правоохоронних органів, військових та підрядників. До всіх вимога єдина: якість, дотримання термінів та ефективне використання коштів", — сказав очільник ОВА.